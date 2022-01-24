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    24 января 2022, 17:49

    Центробанк временно отказался от покупки валюты. Что это значит для россиян?

    Аналитик Сергей Суверов: отказом от покупки валюты ЦБ снизил риск инфляции

    Александра Ломейко, Дмитрий Толокевич

    С 24 января Банк России принял решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Регулятор пошел на такие меры, чтобы реализовать механизм бюджетного правила. Благодаря шагу ЦБ РФ несколько стабилизировался курс рубля.

    Центробанк временно отказался от покупки валюты. Что это значит для россиян?

    Приобретение валюты в ЦБ РФ прекратили с 15:00 понедельника по московскому времени, сообщила пресс-служба регулятора.

    «Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — отметили в Центробанке.

    Когда возобновятся покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, регулятор решит с учетом ситуации на финансовых рынках. Обстановку на них в Банке России отслеживают, располагая достаточным набором инструментов для предотвращения «угрозы финансовой стабильности».

    Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов пояснил «360», что ЦБ РФ принял подобное решение в связи с падением курса рубля к доллару и евро.

    «Понятно, что покупки иностранной валюты <…> приводили бы к еще большему снижению рубля. Снижение рубля грозит ростом инфляции, что важно для простых россиян», — подчеркнул он.

    Положение дел, добавил аналитик, заставило бы Банк России еще больше повысить ключевую ставку. Последнее грозит уже экономическими последствиями, в частности замедлением роста экономики.

    «Решение Центробанка немного стабилизировало курс рубля — он несколько укрепился», — заметил Суверов.

    Полностью прекратить дальнейшее падение рубля, по его словам, достаточно сложно: на курс по-прежнему оказывают негативное влияние геополитические факторы.

    «Если его падение продолжится, то Центробанку, возможно, придется прибегать к каким-то дополнительным мерам по его стабилизации», — заключил эксперт.