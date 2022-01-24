Центробанк временно отказался от покупки валюты. Что это значит для россиян?

С 24 января Банк России принял решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Регулятор пошел на такие меры, чтобы реализовать механизм бюджетного правила. Благодаря шагу ЦБ РФ несколько стабилизировался курс рубля.

Приобретение валюты в ЦБ РФ прекратили с 15:00 понедельника по московскому времени, сообщила пресс-служба регулятора.

«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — отметили в Центробанке.

Когда возобновятся покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, регулятор решит с учетом ситуации на финансовых рынках. Обстановку на них в Банке России отслеживают, располагая достаточным набором инструментов для предотвращения «угрозы финансовой стабильности».

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов пояснил «360», что ЦБ РФ принял подобное решение в связи с падением курса рубля к доллару и евро.

«Понятно, что покупки иностранной валюты <…> приводили бы к еще большему снижению рубля. Снижение рубля грозит ростом инфляции, что важно для простых россиян», — подчеркнул он.

Положение дел, добавил аналитик, заставило бы Банк России еще больше повысить ключевую ставку. Последнее грозит уже экономическими последствиями, в частности замедлением роста экономики.

«Решение Центробанка немного стабилизировало курс рубля — он несколько укрепился», — заметил Суверов.

Полностью прекратить дальнейшее падение рубля, по его словам, достаточно сложно: на курс по-прежнему оказывают негативное влияние геополитические факторы.

«Если его падение продолжится, то Центробанку, возможно, придется прибегать к каким-то дополнительным мерам по его стабилизации», — заключил эксперт.