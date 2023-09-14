Деньги 14 сентября 2023, 13:13 Центробанк: в территориальных отделениях откроются приемные для россиян

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Центробанк станет доступнее для людей, теперь прийти на личную встречу с представителем банка смогут россияне, иностранцы и даже те, у кого нет гражданства. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Чтобы решить свой вопрос, теперь не придется ехать в Москву. Новые приемные откроют и в территориальных отделениях. Однако нужно помнить, что в банке будут вести и видео- и аудиозапись беседы. Также могут отказать во встрече пьяных и людям, настроенным агрессивно. Чтобы попасть на прием, нужно записаться по телефону контактного центра или на сайте ЦБ.

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