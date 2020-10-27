Центробанк ужесточит правила по сбору данных для бюро кредитных историй

Регулятор может признать информацию о заемщике недостоверной, если источник зарегистрировался в качестве юридического лица менее трех лет назад и впервые передал данные в бюро кредитных историй менее полугода назад.

Кроме того, ЦБ намерен оценивать информацию как подозрительную, если договор по кредиту заключен менее трех лет назад, нет никаких данных о просрочках или несвоевременных платежах. Под эту же категорию попадут данные о заключенном соглашении и расторгнутом менее чем через две недели.

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регулятора, действуя по новым правилам, бюро кредитных историй будут собирать сведения по единому стандарту, что сократит количество возможных ошибок. Новый порядок может начать действовать с 1 января 2022 года.

На сегодня в России действуют девять бюро кредитных историй. Большая часть рынка поделена между тремя игроками: НБКИ, «Эквифакс», ОКБ. Представители бюро согласились, что работа по единому стандарту позволит справиться с фальсификацией данным по кредитным историям заемщиков. При этом ужесточение правил не потребует изменения технологий, которыми бюро пользуются сегодня.