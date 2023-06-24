Деньги 24 июня 2023, 01:28 Центробанк ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов ЦБ ужесточит требования к выдаче необеспеченных потребительских кредитов с 1 сентября РИА «Новости»

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С 1 сентября Центробанк России повысит надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые ничем не обеспечены. Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

«Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

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Как уточняется в сообщении, эта мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала, а также на повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Под новые надбавки к коэффициентам попадает порядка 82% по кредитным картам и 66% по выдаче кредита наличными, следует из сообщения.

Ранее СМИ сообщили, что по итогам мая общий объем просроченной задолженности в России достиг рекордной цифры в 225 миллиардов рублей. При этом по кредитным картам общий объем просроченной задолженности вырос на 9%. Этот рост опередил портфель сегмента по темпам роста.