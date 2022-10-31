Центробанк Узбекистана рассказал, сколько россиян открыли счет в стране | 360°

Деньги 31 октября 2022, 18:09 Центробанк Узбекистана рассказал, сколько россиян открыли счет в стране

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Около 67 тысяч россиян открыли счета в банках Узбекистана. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на председателя правления Центробанка страны Мамаризо Нурмуратова.

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Он отметил, что около половины из них работают в стране. Также Нурмарутов добавил, что россияне часто приезжают в страну, чтобы купить валюту. По его словам, спрос на открытие счетов в стране стабильно высок.