Деньги 06 июля 2023, 11:02 Центробанк увидел в нестабильном курсе рубля пользу для экономики России Глава ЦБ Набиуллина: плавающий курс рубля является благом для экономики РИА «Новости»

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Курс рубля изменился под влиянием внешней торговли. Это пойдет экономике на пользу, заявила на Финансовом конгрессе Банка России глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее процитировал ТАСС.

«Плавающий курс — это благо, который позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике», — сказала она.

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Изменение курса валют, по словам Эльвиры Набиуллиной, спровоцировали процессы во внешней торговле. В первом квартале 2023 года зафиксировали прирост показателей, однако это меньше пика прошлого года в пять раз. Глава Центробанка объяснила, что если влиять на курс рубля, случится девальвация.

Евро и доллар на торгах Московской биржи 5 июля обновили рекорды. Первая валюта превысила 99 рублей, вторая — 91 рубль. На следующий день европейская валюта поднялась до 102 рублей, а американская — 93 рублей. Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева объяснила скачки изменением торгового баланса и предупредила, что они не навредят финансовой ситуации в России.