06 июля 2023, 11:02
Центробанк увидел в нестабильном курсе рубля пользу для экономики России
Глава ЦБ Набиуллина: плавающий курс рубля является благом для экономики
Курс рубля изменился под влиянием внешней торговли. Это пойдет экономике на пользу, заявила на Финансовом конгрессе Банка России глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее процитировал ТАСС.
«Плавающий курс — это благо, который позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике», — сказала она.
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Изменение курса валют, по словам Эльвиры Набиуллиной, спровоцировали процессы во внешней торговле. В первом квартале 2023 года зафиксировали прирост показателей, однако это меньше пика прошлого года в пять раз. Глава Центробанка объяснила, что если влиять на курс рубля, случится девальвация.
Евро и доллар на торгах Московской биржи 5 июля обновили рекорды. Первая валюта превысила 99 рублей, вторая — 91 рубль. На следующий день европейская валюта поднялась до 102 рублей, а американская — 93 рублей. Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева объяснила скачки изменением торгового баланса и предупредила, что они не навредят финансовой ситуации в России.
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