Центробанк увеличил лимит переводов россиян на зарубежные счета

Центробанк решил повысить месячный лимит переводов россиян на свои зарубежные счета. Если раньше сумма ограничивалась 50 тысячами долларов, то теперь увеличится до 150 тысяч долларов.

«С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ уточнили, что аналогичную возможность получили физические лица из дружественных стран. Раньше перевести можно было максимум 50 тысяч долларов.

Еще Центробанк увеличил месячный лимит переводов через компании, предоставляющие возможность перевода денег без открытия счета. Россияне и нерезиденты из дружественных стран смогут отправить не более 10 тысяч долларов. Предыдущий порог составлял пять тысяч долларов.

Регулятор подчеркнул, что все нерезиденты сохраняют возможность перевода зарплаты в другие страны. При этом продолжает действовать запрет на переводы за границу для юрлиц из стран, выступающих за антироссийские санкции.