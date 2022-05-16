Центробанк увеличил лимит перевода долларов за рубеж для физлиц

Банк России увеличил месячный лимит долларовых переводов за рубеж для физических лиц, сообщила пресс-служба ЦБ. Ранее лимит составлял 10 тысяч долларов, сейчас можно переводить до 50 тысяч долларов.

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тысяч долларов», — говорится в сообщении регулятора.

Трудовые мигранты из недружественных стран смогут переводить с российских счетов за границу сумму в размере заработной платы, указанной в трудовом договоре.

Центробанк приостановил переводы со счетов нерезидентов физических и юридических лиц за рубеж 2 марта. Эта мера остановила вывод средств с российского финансового рынка.