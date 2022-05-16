Центробанк увеличил лимит перевода долларов за рубеж для физлиц
Центробанк увеличил разрешенную сумму перевода долларов за рубеж для физлиц до 50 тысяч
Банк России увеличил месячный лимит долларовых переводов за рубеж для физических лиц, сообщила пресс-служба ЦБ. Ранее лимит составлял 10 тысяч долларов, сейчас можно переводить до 50 тысяч долларов.
«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тысяч долларов», — говорится в сообщении регулятора.
Трудовые мигранты из недружественных стран смогут переводить с российских счетов за границу сумму в размере заработной платы, указанной в трудовом договоре.
Центробанк приостановил переводы со счетов нерезидентов физических и юридических лиц за рубеж 2 марта. Эта мера остановила вывод средств с российского финансового рынка.