Центробанк установил стоимость доллара и евро на 1 апреля

Центробанк установил курс доллара и евро по отношению к российской валюте на четверг, 1 апреля. Данные регулятора опубликованы на официальном сайте Банка России.

Уточняется, что курс доллара от ЦБ составит 75,6373 рубля. Это на семь копеек меньше прежних показателей. Евро будет стоить 88,7452 рубля, что на шесть копеек уступает курсу валют от 31 марта, написал сайт «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что Россия находится на пятой строчке в списке крупнейших мировых кредиторов для развивающихся стран. На конец 2019 года прядка трех десятков государств были должны РФ почти 22,9 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует информация Всемирного банка.