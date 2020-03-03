Центробанк установил официальный курс валют на среду

Официальный курс доллара вырастет до 66,4437 рубля. Курс евро составит 73,9385 рубля, что на 52 копейки больше ранее установленного показателя.

Сегодня, 3 марта, на открытии торгов Московской биржи произошло снижение курса американской валюты на пять копеек относительно вчерашнего показателя. Он составил 66,49 рубля. Евро подешевел на 0,25 копейки и стал стоить 74,02 рубля.

К полудню снижение курса продолжилось. Доллар стал стоить 66,44 рубля, а валюта ЕС — 73,79 рубля.