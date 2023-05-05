Деньги 05 мая 2023, 21:24 Центробанк установил официальный курс валют на 6 ,7 и 8 мая

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Центральный банк России установил официальные курсы доллара, евро и юаня на предстоящие выходные и понедельник, 8 мая. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальные данные регулятора.

Курс американской валюты опустился до отметки в один рубль и 79 копеек, составив 76,82 рубля. Евро упал на два рубля и девять копеек, достигнув показателя в 84,91 рубль.

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По данным сайта «Экономика сегодня», за китайский юань придется отдать 11,12 рубля, что ниже предыдущих показателей на 23 копейки.