Центробанк установил официальный курс валют на 27 февраля

Стоимость евро установили на уровне 71,2439 рубля, что на 78 копеек выше курса 26 февраля.

На торгах Московской биржи утром 26 февраля курс доллара вырос до 65,46 рубля, подорожав на семь копеек. Евро стал стоить больше на пять копеек — 71,16 рубля.

К полудню рост курса валют продолжился, и евро стоил 71,52 рубля, а доллар — 65,65 рубля.