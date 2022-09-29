Центробанк установил официальный курс доллара на 30 сентября | 360°

Деньги 29 сентября 2022, 19:23 Поделиться Telegram

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Viber Центробанк установил официальный курс доллара на 30 сентября

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Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро на 30 сентября. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на официальный сайт российского финансового регулятора.

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Курс доллара упал до отметки в 57,41 рубля. По предыдущим показателям его стоимость составляла 58,44 рубля за доллар. Евро же упал до отметки в 55,40 рубля. Такая сумма ниже предыдущего показателя на 0,31 рубля. За основу были взяты сведения о последней торговой сессии на Мосбирже.

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