Деньги 20 февраля 2023, 22:00 Центробанк установил официальный курс доллара на 21 февраля Курс доллара снизился по показателям на 21 февраля

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Центральный Банк России установил официальные значения курса доллара и евро на вторник, 21 февраля. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные официального сайта регулятора.

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Доллар опустился до отметки в 74,04 рубля. Данный показатель ниже предыдущего на 72 копейки. Евро также потерял в цене 48 копеек. Валюта упала до 79,13 рубля. Китайский юань лишился шести копеек. За единицу придется отдать 10,78 рубля.