Деньги 09 января 2023, 22:46 Центробанк установил официальный курс доллара и евро на 10 января

Читать 360tv в

Центральный банк России установил официальный курс валют на завтра, 10 января. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Реклама

Курс доллара составил 70,3002 рубля. Данный показатель ниже на три копейки по сравнению с предыдущими значениями. Евро же потерял 58 копеек и опустился до значения в 75,0785 рубля. Китайский юань же прибавил 39 копеек и составил 10,2867 рубля в сравнении с показателями 31 декабря.