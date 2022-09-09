Центробанк установил официальные значения иностранных валют на 9 сентября | 360°

Деньги 09 сентября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber Центробанк установил официальные значения иностранных валют на 9 сентября

Читать 360tv в

Центральный банк России установил официальные значения доллара и евро на 9 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

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Доллар потерял 38 копеек по отношению к рублю. Он составил 60,8010 рубля. При этом евро прибавил в цене. Валюта увеличилась на 15 копеек до отметки в 60,6952 рубля. По словам аналитиков, причина изменений заключается в недавнем запрете на покупку акций из недружественных стран.

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