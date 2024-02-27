Деньги 27 февраля 2024, 18:45 Центробанк установил официальные курсы валют на 28 февраля

Читать 360tv в

Центральный Банк России установил официальные курсы валют на 28 февраля. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на официальные данные регулятора.

Официальный курс доллара составил 92,0425 рубля. Евро же опустился до отметки в 99,9214 рубля. Курс юаня завтра составит 12,7357 рубля.

Реклама

Доллар упал к рублю на 59 копеек, евро — на 25 копеек. Китайский юань снизился на пять копеек по сравнению с официальным курсом вторника.