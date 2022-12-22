Деньги 22 декабря 2022, 23:08 Центробанк установил официальные курсы валют на 23 декабря

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Центральный банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 23 декабря. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт регулятора.

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В сравнении с предыдущими показателями доллар увеличился на 1,61 рубля. Он достиг отметки в 72,1306 рубля. Евро же вырос до отметки в 76,6446 рубля, что выше на 1,55 рубля по сравнению с четвергом. При этом китайский юань прибавил 17,64 рубля. Единицу можно приобрести за 10,26 рубля.