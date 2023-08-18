Деньги 18 августа 2023, 18:50 Центробанк установил официальные курсы валют на 19 августа

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Центральный Банк России установил официальные курсы валют на 19 августа. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные регулятора.

Курс американской валюты составит 93,4047 рубля. Евро превысит 100 рублей, остановившись на отметке в 101,4802 рубля.

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Доллар прибавил 34 копейки, евро — 70. Китайский юань снизился на три копейки по сравнению с официальным курсом пятницы и составил 12,7545 рублей.