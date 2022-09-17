Центробанк установил официальные курсы валют на 17 сентября | 360°

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Центробанк установил официальные курсы валют на 17 сентября

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Центральный банк России установил официальный курс доллара и евро по отношению к рублю на 17 сентября. Об этом сообщила «Свободная Пресса».

Доллар достиг отметки в 60,0316 рубля. Показатель стал выше предыдущих на 37 копеек. Евро прибавил в стоимости 26 копеек, в сравнении с прошлыми отметками. Курс европейской валюты составил 59,8740 рубля.

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Стоимость десяти китайских юаней достигла 85,4611 рубля, а десять гривен можно приобрести за 16,3124 рубля.

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