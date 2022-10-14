Центробанк установил курсы валют на выходные | 360°

Деньги 14 октября 2022, 22:08 Поделиться Telegram

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Viber Центробанк установил курсы валют на выходные

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Центробанк России установил официальные курсы доллара и евро на 15, 16 и 17 октября. Об этом сообщило РИА ФАН.

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Курс доллара опустился на 43,59 копейки, стоимость валюты составит 63,0558 рубля. Курс европейской валюты снизился 12,08 копейки и составит 62,4695 рубля

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