Центробанк установил курсы валют на выходные | 360°

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Мир

15 октября 2022, 21:23

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Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

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Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

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15 октября 2022, 20:54

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Москва

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Деньги

14 октября 2022, 22:08

Центробанк установил курсы валют на выходные

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Центробанк России установил официальные курсы доллара и евро на 15, 16 и 17 октября. Об этом сообщило РИА ФАН.

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Курс доллара опустился на 43,59 копейки, стоимость валюты составит 63,0558 рубля. Курс европейской валюты снизился 12,08 копейки и составит 62,4695 рубля

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