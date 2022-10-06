Центробанк установил курсы валют на 7 октября | 360°

Деньги 06 октября 2022, 20:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Центробанк установил курсы валют на 7 октября

Читать 360tv в

Центробанк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 7 октября. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Курс доллара по сравнению со значением на 6 октября вырос на 84,91 копейки и составил 60,25 рубля. Курс евро поднялся на 17,79 копейки и на 7 октября составляет 58,24 рубля.

Реклама

Реклама

0 0 0 0 0 0