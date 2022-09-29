Центробанк установил курсы валют на 29 сентября | 360°

Деньги 29 сентября 2022, 04:17 Поделиться Telegram

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Viber Центробанк установил курсы валют на 29 сентября

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Центробанк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 29 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН.

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Курс доллара вырос на 27,29 копейки и составил 58,45 рубля. Евро, напротив, подешевел на 27,21 копейки и составил 55,72 рубля за единицу валюты.

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