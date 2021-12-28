Центробанк установил курсы доллара и евро на 29 декабря

Центробанк (ЦБ) России установил новые официальные курсы доллара и евро на 29 декабря. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Доллар подорожал на 27 копеек. Теперь его курс на среду составил 73,5 рубля. Евро прибавил в цене 28 копеек и остановился на показателе в 83,22 рубля.

При этом на старте дневной сессии 28 декабря доллар упал до 73,4 рубля, что ниже предыдущих показателей на 3,25 копейки. При этом евро вырос на 3,25 копейки до 83,2 рубля.