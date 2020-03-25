Центробанк установил курс валют на 26 марта

Курс доллара на 26 марта составит 77,7928. Евро будет составлять 84,1485 рубля.

Регулятор сохраняет уровень инфляции в 2,3% при цели в 4%, а также ключевую ставку в 6%.

Рубль сильно просел после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефти, и цена на топливо начала резко падать.

Аналитики уверяют, что среднегодовая стоимость нефти марки Brent вернется к 50 долларам за баррель в 2021 году, а в этом году не стоит ждать повышения цен больше чем 40-45 долларов за баррель.