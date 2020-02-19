Центробанк установил курс валют на 20 февраля

Официальный курс доллара на четверг установлен в размере 63,6873 рубля. Это на восемь копеек ниже прежней стоимости.

Евро подешевеет на 31 копейку. Валюта ЕС будет стоить 68,7823 рубля.

На открытии торгов Московской биржи 19 февраля доллар подешевел на пять копеек и стоил 63,76 рубля. Евро также потерял в стоимости пять копеек, достигнув стоимости 68,85 рубля.

В течение первого часа торгов стоимость американской валюты снизилась до 63,6 рубля, а евро к 13:00 стоил 68,7 рубля.