Деньги 15 февраля 2023, 18:59 Центробанк установил курс валют на 16 февраля

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Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 16 февраля. Об этом сообщило агентство РИА ФАН со ссылкой на сайт регулятора.

Американский доллар поднимется на 34 копейки и составит 74,21 рубля. Курс евро увеличится на 23 копейки и подойдет к отметке 79,57 рубля за единицу.

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Также продолжит прибавлять в позициях и китайский юань — его курс составит 10,85 рубля, что на две копейки больше предыдущего показателя.

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