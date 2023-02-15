15 февраля 2023, 18:59
Центробанк установил курс валют на 16 февраля
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 16 февраля. Об этом сообщило агентство РИА ФАН со ссылкой на сайт регулятора.
Американский доллар поднимется на 34 копейки и составит 74,21 рубля. Курс евро увеличится на 23 копейки и подойдет к отметке 79,57 рубля за единицу.
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Также продолжит прибавлять в позициях и китайский юань — его курс составит 10,85 рубля, что на две копейки больше предыдущего показателя.
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