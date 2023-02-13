Деньги 13 февраля 2023, 18:33 Центробанк установил курс валют на 14 февраля

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Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 14 февраля. Об этом сообщило агентство РИА ФАН.

Американский доллар поднимется на 0,84 рубля и составит 73,63 рубля. В паре евро-рубль отмечается аналогичная тенденция, евровалюта подойдет к отметке 78,67 рубля за единицу.

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Также продолжит прибавлять в позициях и китайский юань — его курс составит 10,77 рубля, что на 0,08 рубля больше предыдущего показателя.

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