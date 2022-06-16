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    16 июня 2022, 03:07

    Центробанк установил курс доллара и евро на 16 июня

    Арина Бобкова

    Центральный банк России установил официальный курс доллара и рубля на 16 июня. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Доллар потерял 43,02 копейки. Теперь его стоимость составляет 56,66 рубля. Евро же потеряло 12,77 копейки. Теперь его отметка составила 59,12 руб.

    Таким образом позиции рубля укрепляются по отношению к иностранным валютам. Однако министр экономического развития Максим Решетников заявил, что это является новым испытанием для российской экономики. Подобным мнением он поделился в ходе Петербургского международного экономического форума.