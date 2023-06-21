Деньги 21 июня 2023, 11:53 Центробанк указал на возможности для устойчивого развития российской экономики Глава ЦБ Набиуллина заявила о возможностях устойчивого развития экономики России РИА «Новости»

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Экономика России, несмотря на внешние сложности, не потеряла возможностей для дальнейшего устойчивого развития. Об этом во время выступления в Совете Федерации заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, ее слова привел ТАСС.

«У российской экономики, невзирая на внешние сложности и масштабные внутренние задачи, есть возможность для устойчивого развития», — сказала она.

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Набиуллина подчеркнула, что для реализации этих возможностей большую роль должен сыграть финансовый сектор страны.

Ранее глава ЦБ сообщила, что показатель экономической активности в России вернулся к уровню конца 2021 года, писал RT. Она отметила, что самые негативные сценарии не оправдались, но отечественный экономический блок впереди ждет серьезная работа.

Президент России Владимир Путин заявлял, что экономика страны сохранила одну из ведущих позиций в мире.