Деньги 22 июня 2023, 17:28 Центробанк Турции почти вдвое повысил ключевую ставку

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Правление Центрального банка Турции повысило ключевую ставку, подняв ее почти в два раза с 8,5% до 15%. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В последний раз ключевую ставку поднимали в марте 2021 года. Такое решение принято для закрепления инфляционных ожиданий и контролем за ценами.

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Отмечается, что сейчас инфляция в мировой экономике снизилась, однако продолжает существенно превышать долгосрочные средние показатели.