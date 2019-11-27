Центробанк сообщил официальный курс валют на сегодня

27 ноября на открытии торгов Московской биржи доллар подорожал на одну копейку по сравнению с показателями закрытия. На 10 утра стоимость американской валюты составила 63,96 рубля. За следующий час курс доллара достиг отметки 63,97 рубля.

Стоимость евро на открытии биржи снизилась на семь копеек по сравнению с закрытием. На тот момент европейская валюта стоила 70,43 рубля. Позже курс евро упал до 70,42 рубля.

Центробанк заявил об официальном курсе валют на сегодня. Доллар стоит 64,0239 рубля, а евро — 70,5159 рубля.