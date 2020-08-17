Центробанк сообщил о стоимости доллара и евро на 18 августа

В Центробанке сообщили официальный курс доллара и евро по отношению к отечественной валюте на вторник, 18 августа.

По данным специалистов, курс доллара от ЦБ составит 72,9676 рубля. Это на 25 копеек меньше стоимости, установленной ранее. Стоимость евро будет равна 86,4666 рубля. Валюта ЕС станет дороже на шесть копеек по сравнению с курсом на понедельник, пишет сайт «Свободная пресса».

На открытии торгов на Московской бирже 17 августа курс доллара увеличился на 10 копеек относительно показателя прошлого дня и составлял 72,95 рубля. Курс евро вырос на 26 копеек и достиг отметки в 86,51 рубля.