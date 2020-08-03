Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

Согласно информации представителей ЦБ, официальный курс доллара увеличился на 73,25 копейки, до 74,1586 рубля. Уточняется, что стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная на вторник, 4 августа, повысилась на 37,42 копейки и составила 80,0386 рубля.

Ранее «360» сообщил о росте биткоина. В воскресенье, 2 августа, его стоимость достигла 12 тысяч долларов. До таких показателей криптовалюта выросла впервые с августа минувшего года.