Деньги 06 сентября 2023, 00:01 Центробанк сообщил о росте российской экономики Центробанк: рост экономики России во второй половине лета продолжился РИА «Новости»

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Рост российский экономики во второй половине лета продолжился. Об этом сообщили в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».

«Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился», — отметили в регуляторе.

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В июне и июле наблюдались признаки замедления роста. Однако в августе зафиксировали подъем экономики. В Центробанке подчеркнули, что отрасли, поддерживаемые государством и выпускающие потребительские товары и услуги, продолжили наращивать производство.

В бюллетене также указали, что российская экономика превысила свой потенциальный уровень. Ожидается, что после периода восстановления рост будет «идти более умеренными темпами».

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что увеличение ключевой ставки может произойти в сентябре. По его словам, проинфляционные риски в стране остаются серьезными.