Деньги 14 июля 2023, 16:03 Центробанк сообщил о быстром расходовании региональных бюджетов ЦБ спрогнозировал бюджетный положительный импульс на уровне 2 трлн рублей к концу года РИА «Новости»

Читать 360tv в

К концу года в российских регионах сложится положительный бюджетный импульс, который составит около двух триллионов рублей, сообщили в пресс-службе Центробанка. По данным регулятора, эти цифры сопоставимы с показателем 2020 года. Отчет опубликовали в июльском докладе «Региональная экономика».

Специалисты ЦБ объяснили РБК, что под бюджетным импульсом подразумевается годовое изменение автономного сальдо консолидированных региональных бюджетов, взятое со знаком минус.

Реклама

По данным Банка России, в корпоративном сегменте экономики сложился рост спроса на инвестиционные кредиты.

«Годовые темпы прироста розничного кредитного портфеля в мае (с исключением валютной переоценки) были максимальными за последние 12 месяцев», — уточнили в Центробанке.

Ранее стало известно, что размер внешнего долга России упал до минимального уровня с 2007 года. По словам экономиста Валерия Корнеева, на развитие ситуации оказали влияние западные санкции. Из-за их действия зарубежные банки перестали выдавать кредиты российским предприятиям, а существующие задолженности заемщики постепенно погашают.