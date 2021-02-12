Центробанк сохранил уровень ключевой ставки

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне

«Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора по итогам заседания совета директоров.

Цены растут из-за нехватки на рынке предложений, подчеркнули в Центробанке.

Кредитные и депозитные ставки с момента последнего заседания совета директоров ЦБ, которое прошло 18 декабря, не изменились.

Совет директоров регулятора отметил, что высокие темпы роста цен и рост инфляционных ожиданий в последние месяцы означают, что в реальном выражении ценовые условия кредитования несколько смягчились.

Центробанк сохраняет ключевую ставку неизменной четвертое заседание подряд. В июле прошлого года регулятор снизил ключевую ставку с 4,5 до 4,25% годовых.