Деньги 17 марта 2023, 14:50 Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых Центральный банк установил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых РИА «Новости»

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Центральный банк России сохранил ключевую ставку рефинансирования на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Нынешние темпы прироста цен остались умеренными, поэтому совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Существенно снизились инфляционные ожидания населения, однако все еще сохраняются на повышенном уровне», — отметили в ЦБ.

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Также регулятор уточнил, что оперативные данные свидетельствуют на тенденции на восстановление потребительской и деловой активности.

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«На ближайших заседаниях оценим целесообразность повышения ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков», — добавили в Банке России.

Согласно прогнозу Центробанка, в 2023 году инфляция составит 5,0–7,0%, вернувшись к 4% в 2024 году.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что отечественной экономике потребуются значительные ресурсы для перестройки.