Центробанк снизил официальный курс доллара

Курс американской валюты упал на 59 копеек. А официальный курс евро понижен на 35,86 копейки — до 88,7744 рубля.

В то же время на Московской бирже российская валюта идет вниз. По данным на 15:00 по московскому времени, доллар шел по 73,28 рубля, а за евро отдавали 88,75 рубля.

На мировых рынках дешевеет и нефть. Накануне баррель марки Brent стоил 51 доллар. Таким образом, цена вернулась к показателям марта. Однако уже в пятницу, 11 декабря, стоимость черного золота упала до 49,9 доллара.