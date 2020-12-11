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    11 декабря 2020, 19:17

    Центробанк снизил официальный курс доллара

    Алена Макаренко

    Центробанк России установил на 12 декабря официальный курс доллара. Он составил 73,12 рубля, сообщил сайт «Утро.ру».
    Центробанк снизил официальный курс доллара

    Курс американской валюты упал на 59 копеек. А официальный курс евро понижен на 35,86 копейки — до 88,7744 рубля.

    В то же время на Московской бирже российская валюта идет вниз. По данным на 15:00 по московскому времени, доллар шел по 73,28 рубля, а за евро отдавали 88,75 рубля.

    На мировых рынках дешевеет и нефть. Накануне баррель марки Brent стоил 51 доллар. Таким образом, цена вернулась к показателям марта. Однако уже в пятницу, 11 декабря, стоимость черного золота упала до 49,9 доллара.