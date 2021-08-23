Центробанк снизил курсы доллара и евро

Банк России установил курс иностранных валют по отношению к рублю на 24 августа. Курс доллара составляет 74,0666 рубля, что на 29,74 копейки ниже предыдущего значения. Стоимость евро упала на 8,08 копейки, до 86,7838 рубля. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на сайт Банка России.

Несмотря на то, что всю предыдущую неделю американская валюта росла на фоне падения нефтяных котировок, в начале текущей недели ситуация резко изменилась. Российский рубль начал укрепляться не только по отношению к американскому доллару, но и к евро.

Аналитик Александр Купцикевич отметил нестабильность сегодняшнего рынка валют, а также добавил, что ситуация может измениться в любой момент.