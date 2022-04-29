Центробанк снизил ключевую ставку до 14%

Совет директоров Центробанка понизил ключевую ставку с 17 до 14% из-за остановки роста рисков для ценовой и финансовой стабильности. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора.

Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и снижения потребительской активности.

«Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих», — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения по ключевой ставке примет, основываясь на данных по изменению инфляции, процессов перестройки экономики, а также при оценке рисков со стороны внутренних и внешних условий.

В базовом прогнозе годовая инфляция составит от 18 до 23%. Снижение до 5—7% начнется в следующем году и вернется к прогнозируемым 4% к 2023 году.

Регулятор отметил, что ситуация на финансовом рынке смягчилась после резкого ужесточения в первой половине марта. При этом сократилась выдача розничных кредитов. Банки повысили требования к заемщикам и повысили ставки.

В базовом прогнозе снижение ВВП по итогам года составит от 8 до 10%. В следующем году ВВП останется на прежнем уровне, а рост на 2,5 — 3,5% начнется только в следующем году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.