Центробанк смягчит требования к обязательным резервам кредитных организаций

Центробанк с 3 марта смягчит требования к обязательным резервам кредитных организаций. Информация об этом была опубликована на сайте регулятора.

«Банк России принял решение снизить с 3 марта 2022 года нормативы обязательных резервов», — сказано в сообщении.

Как отметили в ЦБ, нормативы в размере 2,00% будут установлены для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. По обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами (среди которых и долгосрочные), обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам (также с учетом долгосрочных) в отечественной и иностранной валютах.

Размер нормативов 2,00% также будет для банков с базовой лицензией — по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами (включая долгосрочные) в российской валюте, а также обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами (в том числе долгосрочные), обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам (также и долгосрочные) в иностранной валюте.

Переводы со счетов нерезидентов физических и юридических лиц из некоторых стран на счета за рубежом на неопределенное время приостановлены. Такое решение было принято ЦБ для остановки вывода денег с российского финансового рынка.