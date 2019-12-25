Центробанк сильно понизил курсы доллара и евро на 26 декабря

Официальный курс доллара на 26 декабря составил 61,7164 рубля.

Евро подешевел на 49,97 копейки по сравнению с показателем среды. Стоимость валюты ЕС упала до 68,4065 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась до 64,7269 рубля.

Отмечается, что накануне на торгах Московской биржи курсы доллара и евро снижались до минимумов июля и марта 2018 года. Эксперты уточнили, что российский рубль сейчас поддерживает декабрьский налоговый период. Сейчас банки перечисляют в бюджет более полутора триллионов рублей.