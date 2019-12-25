Центробанк сильно понизил курсы доллара и евро на 26 декабря
Центробанк РФ установил официальный курс валют на 26 декабря. Курс доллара снизился на 45,09 копейки, сообщил сайт «Экономика сегодня».
Официальный курс доллара на 26 декабря составил 61,7164 рубля.
Евро подешевел на 49,97 копейки по сравнению с показателем среды. Стоимость валюты ЕС упала до 68,4065 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась до 64,7269 рубля.
Отмечается, что накануне на торгах Московской биржи курсы доллара и евро снижались до минимумов июля и марта 2018 года. Эксперты уточнили, что российский рубль сейчас поддерживает декабрьский налоговый период. Сейчас банки перечисляют в бюджет более полутора триллионов рублей.