Центробанк поддержал систему Минфина о добровольных пенсионных накоплениях Подробнее

По информации издания, позиция Центробанка основывается на статьях 23 и 24 российского Гражданского кодекса. Согласно первой — ИП остается физическим лицом, вторая статья гласит, что по своим обязательствам ИП отвечает всем своим имуществом.

Регулятор также указал на подтверждение «неразграниченности» частного и предпринимательского капитала у ИП со стороны Конституционного суда, что касается и банковских счетов индивидуальных предпринимателей.

Одновременно с этим в Центральном банке России отметили, что кредитные организации должны учитывать ограничения законов на взыскания по задолженности при блокировке счетов. Другими словами, банкам нужно учитывать запрет на взимания долгов с пенсий, а также необходимость сохранять уровень дохода на уровне МРОТ и прочее.