Центробанк РФ сообщил о снижении курса рубля на 17 июля

Центробанк РФ опубликовал курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на пятницу, 17 июля.

Уточняется, курс доллара составит 71,2310 рубля. Это на 43 копейки превышает прежние показатели. Стоимость евро составит 81,2318 рубля. Курс валюты увеличится на 39 копеек в сравнении с данными за 16 июля, пишет сайт «Свободная пресса».

На открытии торгов на Московской бирже в четверг курс доллара поднялся на 24 копейки относительно предыдущего дня и составил 71,2 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек — до 81,15 рубля.