Центробанк РФ сообщил о курсе валют на 16 сентября
По информации регулятора, стоимость доллара составит 75,1884 рубля. Это на 47 копеек больше установленного ранее курса. Евро достигнет отметки 89,3614 рубля. Валюта ЕС вырастет на 78 копеек в сравнении с показателями прошлого дня.
Во вторник, 15 сентября, курс доллара упал на 30 копеек относительно цифр 14 сентября - до 74,95 рубля. Евро на открытии потерял 12 копеек и составлял 89,14 рубля.
Ранее сообщалось, что банки Белоруссии улучшили условия по вкладам в долларах, евро и российских рублях. Местные дочерние компании российских банков предлагают больший доход, чем главные офисы. Аналитики предупреждают жителей России, что при открытии депозита в соседней стране риски будут высоки.
Уточняется, что БелВЭБ обещает вклады примерно на три–семь месяцев в евро под 0,2%. Если считать в долларах, то выйдет приблизительно под 0,2–0,5% годовых.