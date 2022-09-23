Центробанк РФ снизил курс доллара на 23 сентября | 360°

Деньги 23 сентября 2022, 05:13 Поделиться Telegram

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Viber Центробанк РФ снизил курс доллара на 23 сентября

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Центральный банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 23 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные регулятора.

Курс доллара составил 59,83 рубля. Он потерял 1,03 рубля по сравнению с предыдущими показателями. Евро также подешевел. Он потерял 1,27 рубля и составил 58,94 рубля.

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При этом курс доллара на 22 сентября составил 60,87 рубля, а курс евро остановился на отметке в 60,21 рубля.

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