Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро

Центробанк России повысил официальные курсы доллара и евро на вторник, 12 апреля. Об этом сообщило РИА ФАН.

Доллар вырос в цене на 4,31 рубля. Его курс составил 79,16 рубля. Стоимость евро увеличилась на 4,27 рубля по сравнению с предыдущими значениями. Она составила 85,98 рубля.

Кроме того, позиции иностранных валют укрепились в ходе торгов на Мосбирже 11 апреля. В 17:20 доллар достиг показателя в 79 рублей. Евро же торговался по 86,1 рубля.