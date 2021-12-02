Центробанк РФ опубликовал курс валют на 3 декабря

Рубль подешевел по отношению к доллару, однако укрепил свои позиции к евро. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Центрального банка РФ.

Стоимость доллара выросла на 8,91 копейки. Она составила 74,06 рубля за единицу. Евро же потерял в своей стоимости 2,49 копейки. Он остановился на уровне 83,81 рубля.

Торги на Московской бирже открылись ростом доллара и евро. Стоимость доллара выросла по сравнению с предыдущими показателями на 48 копеек и составила 74,75 рубля. Евро же прибавил в цене 47 копеек, увеличившись до 84,15 рубля.