Центробанк РФ обновил официальные курсы евро и доллара

По информации специалистов, иностранные валюты подорожали по отношению к рублю. Уточняется, что доллар повысился в цене на 77,85 копейки и дошел до отметки 75,63 рубля. Курс евро поднялся по сравнению с прошлым показателем на 52,43 копейки. Его стоимость составила 91,6701 рубля.

Бивалютная корзина стала дороже на 66,41 копейки, достигнув позиции в 82,851 рубля.