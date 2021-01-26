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    26 января 2021, 17:38

    Центробанк РФ обновил официальные курсы евро и доллара

    Полина Петрова

    Центральный банк России опубликовал официальные курсы доллара и евро на среду, 27 января, пишет сайт «Экономика сегодня».
    Центробанк РФ обновил официальные курсы евро и доллара

    По информации специалистов, иностранные валюты подорожали по отношению к рублю. Уточняется, что доллар повысился в цене на 77,85 копейки и дошел до отметки 75,63 рубля. Курс евро поднялся по сравнению с прошлым показателем на 52,43 копейки. Его стоимость составила 91,6701 рубля.

    Бивалютная корзина стала дороже на 66,41 копейки, достигнув позиции в 82,851 рубля.